السعودية تعلن إصابة خمسة مدنيين بهجوم اتهمت الحوثيين بشنه

2020/09/20 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب خمسة مدنيين بجروح في قرية بمنطقة جازان الحدودية جنوب السعودية، في هجوم اتهمت المملكة المتمردين الحوثيين من اليمن المجاور بشنه، حسبما أفادت مديرية الدفاع المدني السعودي في بيان منتصف ليل السبت الأحد.

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