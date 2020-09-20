تحالف القوى: الاسبوعان المقبلان سيشهدان التوصل لاتفاق للدوائر المتعددة

2020/09/20 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد تحالف القوى، الاحد, استمرار اللقاءات والاجتماعات السياسية لغرض التوصل إلى اتفاق سياسي بخصوص موضوع الدوائر المتعددة، مرجحا التوصل للاتفاق بمدة لاتزيد عن أسبوعين .وقالت النائبة عن التحالف زيتون الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللقاءات السياسية المشتركة مستمرة لغرض التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص قضية الدوائر الانتخابية”.وأشارت الدليمي إلى ان “الخلافات السياسية مازالت قائمة”، مبينة أن “ابرز الخلافات تتعلق بشأن عدد الدوائر والتوزيعات الجغرافية”.وأضافت ان “السببين السياسي والفني هما السبب في عدم ادراج التصويت على الدوائر الانتخابية”، مؤكدة أن “رؤساء الكتل سيتوصلون الى حل نهائي خلال الأسبوعين المقبلين”.



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