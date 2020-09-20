الكاظمي : يجب التعامل مع التحديات التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسي

2020/09/20 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، على ضرورة التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا .

وقال الكاظمي في بيان صحفي نقله مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي .

واضاف ” يجب العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا .

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