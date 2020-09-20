2020/09/20 | 13:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة النزاهة: عملنا لا يتقاطع مع لجنة مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة النزاهة: عملنا لا يتقاطع مع لجنة مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).