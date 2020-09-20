تنسيق مستمر لضرب فلول داعش بين العمليات المشتركة والتحالف الدولي

2020/09/20 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

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تستمر قيادة العمليات المشتركة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي في الضربات الجوية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي

المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح، إن الضربات الجوية في ازدياد بالتعاون مع التحالف الدولي، مؤكداً أن الاستطلاعات الجوية مستمرة بالعمل في مختلف الاتجاهات ضد داعش.

وأشار الى أن عمل قوات التحالف مهم في مجال التنسيق مع القوات الأمنية العراقية، من خلال ما يقوم به من تنسيق في مجال الضربات الجوية، وما يقدم من معلومات استخبارية، واستطلاع، مبينا أن عمله منذ عام ألفين وأربعة عشر بطلب من الحكومة العراقية، لإنهاء فلول هذا التنظيم الإرهابي والتي تحمل أفكاراً متطرفة أثرت في العالم ككل.

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