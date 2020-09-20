فؤاد حسين: طالبنا البرلمان الأوروبي بإرسال مراقبين للانتخابات النيابية

2020/09/20 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

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عرض وزير الخارجية فؤاد حسين، تفاصيل أهداف جولته الأوروبية

واكد حسين في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، انه طالب البرلمان الأوروبي بإرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجري في العراق خلال حزيران المقبل، إضافة الى رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال.

وكشف حسين أن من أهداف زيارته لباريس هو التحضير لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفرنسا، مرجحاً أن تتم منتصف الشهر المقبل.

وبين ان طلب العراق لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي من المواضيع التي سيتم طرحها خلال الزيارة.

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