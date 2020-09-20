إحباط عملية إرهابية لاستهداف المواطنين خلال الزيارة الأربعينية

2020/09/20 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني إحباط عمليات إرهابية لاستهداف المواطنين خلال الزيارة الاربعينية.

الخلية أكدت في بيان تنفيذ جهاز الأمن الوطني لعملية نوعية دقيقة بناء على معلومات استخبارية، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش الارهابي في إحدى أحياء العاصمة بغداد، مبينة أن المعتقل كان يمهد للقيام بعمليات ارهابية تستهدف المواطنين خلال الزيارة الاربعينية.

وأشار البيان إلى اعتراف الإرهابي بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير، لافتا إلى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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