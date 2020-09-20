2020/09/20 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – يخوض الشرطة العراقي، اليوم الأحد، مباراة في غاية الأهمية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام الاستقلال الإيراني، في استاد خليفة الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.ويعد اللقاء مهما وحاسما، لكون الأهلي السعودي ضمن تأهله بشكل رسمي، فيما بقيت البطاقة الثانية المؤهلة لثمن النهائي، تتأرجح بين الشرطة والاستقلال، وبالتالي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة العراقي يلتقي الاستقلال الايراني في موقعة الحسم المركز الخبري الوطني.

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