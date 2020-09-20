2020/09/20 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : 🔵 علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا .🔵 الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي .🔵 يجب العمل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي : الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا المركز الخبري الوطني.

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