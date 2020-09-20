العثور على وكر للإرهابيين في ديالى

2020/09/20 | 13:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد ، العثور على وكر للإرهابيين يحتوي أفرشة ومواد طبية واواني الطبخ، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة المعالجة.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” تمكنت قيادة عمليات ديالى، وخلال تفتيش زور نهر ديالى وقرى ومناطق ( الدكات – ربع حبیب – ملا طيب- زور الكبيه – شيرك – تل منجل – القايه- علي ساهي – شيخ جراد ) من العثور على وكر للإرهابيين يحتوي أفرشة ومواد طبية واواني الطبخ، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة المعالجة.

كما خرجت قوة مشتركة بواجب تفتيش في منطقة الهاشميات ناحية خان بني سعد والقرى المحيطة بها ( البردية – الظابطية – الحيلة ) وقد تمكنت من الاستيلاء على ( رشاشة RBK صالحة مع مخزنين فارغ ) في أحد مبازل بازول بيرة التابعة إلى قرية الضابطية.

هذا خرجت قوة أخرى لورود معلومات تفيد بوجود جسم غريب بالقرب من مقبرة البو محمد / ناحية العظيم وعثرت على قنبرة هاون عيار ۱۲ ملم تالفة من مخلفات داعش الإرهابي.

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