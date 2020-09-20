العراق سيشتري المياه من تركيا وايران بأضعاف اسعار النفط بعد 10 سنوات

2020/09/20 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادحذر عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الاحد، من أن العراق سيشتري المياه من تركيا وايران بعد 10 سنوات جراء نقص السدود وعدم بناءه لسدود جديدة، مطالباً بضرورة استخدام الضغط الاقتصادي على الدولتين من اجل الحصول على المياه.

وقال النائب غالب محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يعاني في كل عام من شحة المياه"، مبيناً أن "هذه المشكلة البعض منها مرتبطة بدول المنبع والاخر بالحكومة بسبب عدم انشاءها لسدود جديدة في شمال ووسط العراق".

واوضح غالب أن "ما يقارب من 80 مليار متر مكعب من المياه تدخل سنوياً للإقليم، إلا أن هذه الكميات تدخل وتخرج الى الخليج بدون الاستفادة منها بسبب قلة السدود وهي اكبر مشكلة يعاني منها العراق".

وأضاف غالب أن "بقاء هذه المشكلة من عدم بناء سدود جديدة، فأن العراق بعد عشر سنوات سيقوم بشراء المياه من تركيا وايران بضعف ما نبيعه من برميل النفط حاليا".

وشدد غالب على "ضرورة استخدام الكارت الاقتصادي على تركيا وايران من اجل الحصول على حصة عادلة من المياه"، مبينا ان "العراق بلد استهلاكي ويقوم باستيراد معظم السلع والبضائع من تركيا وايران وبالتالي استخدام الكارت الاقتصادي يعتبر افضل الضغوط التي من الممكن ممارستها بهذا الشان".

ولفت غالب الى ان "حجم التبادل التجاري مع تركيا خلال عام 2019 بلغت اكثر من 20 مليار دولار ومع ايران ضعف هذا المبلغ وبالتالي فان عدم التعامل مع هاتين الدولتين في اي سنة سيؤثر بالتاكيد على عملتها الوطنية بسبب عدم دخول العملة الصعبة اليها".

يذكر ان العراق يعاني في كل عام من شحة كبيرة للمياه نتيجة بناء سدود على الانهر وروافد دول المنبع واخرها بناء سد اليسو على نهر دجلة من قبل تركيا مما يحرم العراق من حصته المتفق عليها وبالتالي يوثر سلبا على الزراعة والاستخدامات الاخرى للمياه.

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