الكاظمي يدعو للتعامل مع تحديات المحافظات فنياً لا سياسياً

2020/09/20 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى التعامل مع التحديات التي تواجهها المحافظات بشكل فني بعيداً عن السياسة.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات "علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسي".

وأضاف ان "الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي".

وشدد على ضرورة "العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا"، وفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

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