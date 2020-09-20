البنك المركزي يدعو الى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر بشأن الحركات المالية لاصحاب المتاجر الالكترونية

2020/09/20 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / دعا البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة الى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر على الحركات المالية التي تتم من خلال (الحسابات المصرفية والمَحافظ الألكترونية وبطاقات الدفع الالكتروني بانواعها) والخاصة بالسوشيال ميديا.وذكر البنك في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انه ، يدعو لتطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل الاموال الخاصة بهذه المؤسسات وبما يتناسب مع هذه الحالات بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان تطلب الأمر .وحث البنك في بيانه على اتخاذ اجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لاصحاب المتاجر الالكترونية ( اصحاب مواقع التسويق الالكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي)./انتهى3

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