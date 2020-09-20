الكاظمي يدعو للعمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات الشعب / موسع

2020/09/20 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للعمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات الشعب .وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا ".واضاف:" الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وامنيا، ولدينا مطالب شعبية ، ونسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي ".وشدد رئيس الوزراء على :" ضرورة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات ابناء شعبنا "./انتهى2

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