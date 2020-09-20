النزاهة تبحث مع اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة سبل التعاون المُشترك

2020/09/20 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد مع رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف سبل التعاون المُشترك .واشار القاضي علاء جواد حميد خلال استقباله ابو رغيف ، بحسب بيان لهيئة النزاهة اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ، الى استعداد الهيئة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول الى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الاموال العامَّة والمحافظة عليها، مُبيِّناً :" ان عمل الهيئة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء ".ولفت إلى أنَّ, مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة، مُؤكّداً أنَّ مرامي الهيئة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة ".من جهته، بيَّن رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق أحمد أبو رغيف، أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى، مُوضحاً أنَّ عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ ".ولفت أبو رغيف إلى أنَّ ,اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لاجراءاتها"./انتهى2

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