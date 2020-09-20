وزير صحة العراق يعلن عن خطة بلاده الخاصة بالزيارة الأربعينية..

2020/09/20 | 13:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، وضع خطة خاصة بالزيارة الأربعينية، محذراً من ارتفاع الإصابات بكورونا في حال عدم الالتزام بالشروط ال...

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