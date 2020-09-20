2020/09/20 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتراس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

– الكاظمي: علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا.

– الكاظمي: الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي.

– الكاظمي: يجب العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا.

– رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتراس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

– الكاظمي: علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا.

– الكاظمي: الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي.

– الكاظمي: يجب العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا.

– رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتراس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

– الكاظمي: علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا.

– الكاظمي: الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي.

– الكاظمي: يجب العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتراس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتراس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).