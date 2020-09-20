القضاء الأعلى يبحث سبل العمل المشترك مع اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة

2020/09/20 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة الفريق احمد ابو رغيف، بحثا سبل العمل المشترك بين اللجنة والهيئة القضائية المختصة بنظر قضايا تلك اللجنة.

وشدد زيدان على اهمية ان تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها رئيس الوزراء اليها، لافتا الى ضرورة ان تعرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل اليها اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة لإصدار مذكرات قبض او توقيف حسب الادلة القانونية المعروضة.

واكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية التركيز على اعادة اموال الدولة ووضع ذلك ضمن اولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الاداري والمالي وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقية على الراي العام لتجنب اثارة المعلومات غير الصحيحة.

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