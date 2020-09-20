2020/09/20 | 13:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

افاد مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي ، الاحد، بان الاطلاقات المائية القادمة من سوريا باتجاه المناطق الغربية ثابتة ولم يجري عليها اي تغير .وقال المحمدي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الانباء التي تحدثت عن انخفاض مناسيب نهر الفرات نتيجة قلة الاطلاق المائية القادمة من سوريا باتجاه المناطق الغربية عارية عن الصحة كون ان كميات الاطلاقات المائية ثابتة لم يجري عليها اي تغير “.واضاف ان” الانبار تملك مخزون كبير من المياه تكفي لسد حاجة المحافظة والمحافظات الاخرى في بحيرة الثرثار ولا يوجد اي تخوف من هذه الناحية ناهيك من ان الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الموارد المائية كافية لمعالجة اي طارئ قد يحدث جراء الاطلاق المائية المتوقعة خلال فصل الشتاء ، مبينا ان” كافة السدود المائية تعمل بطاقاتها المعتادة بعد اعادة اعمارها وتأهيلها نتيجة الاضرار التي لحقت بها جراء قيام ارهابي داعش بالعبث بالسدود المائية ابان سيطرته على مناطق واسعة من مدن الانبار “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: الاطلاقات المائية القادمة من سوريا باتجاه المناطق الغربية ثابتة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار: الاطلاقات المائية القادمة من سوريا باتجاه المناطق الغربية ثابتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).