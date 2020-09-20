أهم وقائع وقرارات مجلس القضاء الاعلى : انتقد حراس القضاة الشخصيين

2020/09/20 | 13:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، جلسته الثانية عشر المنعقدة عبر (الفيديو كونفرانس) برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية السيد فائق زيدان.وذكر بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، أن "المجلس أبّن كل من القاضي نائب رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية المرحوم حيدر عبدالمنذر و القاضي المتقاعد المرحوم نزار محمد رباط الابراهيمي و القاضي المتقاعد المرحوم عبد علي موسى الخزاعي".وأضاف البيان أن "المجلس أقرَّ نقل و انتداب عدد من السادة القضاة حسب مقتضيات العمل كما اقر ترقية عدد اخر من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام واعادة تشكيل بعض المحاكم حسب طلب رئاسات الاستئناف ومقتضيات العمل".وأشار البيان إلى أن "المجلس ناقش الظاهرة السلبية المتكررة من بعض الحراس الشخصيين المكلفين بحماية السادة القضاة وقيامهم بتجاوز واجباتهم الوظيفية بالتدخل في عمل السادة المحامين ووجه المجلس السادة القضاة ودائرة الحراسات القضائية لمعالجة هذه الملاحظة السلبية والتأكيد على ان دور الحارس الشخصي هو أمن القاضي فقط ولايجوز له تدقيق او اعطاء رأي بخصوص أي طلب يقدم سواء من المحامي او المواطن ومحاسبة كل من يخالف هذا التوجيه بانهاء عقده او نقله الى واجبات اخرى ليس لها مساس بعمل المحاكم".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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