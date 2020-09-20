2020/09/20 | 13:54 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 20 سبتمبر 2020 | 01:49 مساءً | عدد القراءات : 6

اللواء 16 بالحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” جنوب غربي كركوك

تصدت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، الأحد، لهجوم “داعشي” جنوب غربي كركوك.

وقال اعلام الحشد الشعبي إن، قوه الإمامين في اللواء 16 صدت هجوما تعرضت له قوة أمنية في قرية الكثاحية جنوب غربي كركوك.

وأضاف أن، القوة نفذت عقب التعرض عملية دهم وتفتيش للمنطقة المذكورة لتأمينها بشكل تام.

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