2020/09/20 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، العثور على 3 صواريخ ضد الدروع وعبوتين ناسفتين، خلال عملية أمنية غربي محافظة نينوى.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2020)، إن "قوات مشتركة في قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت بواجب تفتيش وتطهير في قرى الحرشانية والمناعية والياسة، التابعة إلى ناحية ربيعة بهدف تجفيف منابع الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار فيها، وقد تمكنت من العثور على ٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع وعبوتين ناسفتين محلية الصنع وقذيفة مدفعية عيار 155 ملم و١٣ صاعقاً من مخلفات عصابات داعش الارهابي، حيث تم تفجيرها موضعيا".

واضاف، "كما عثرت قوة أخرى اثناء واجب تفتيش في مجمع الصكار وقرية تلول السلطان ومنطقة سبايا حروش التابعة الى قضاء البعاج، على قنبرة هاون عيار ۱۲۰ ملم وقنبرة هاون عيار 10 ملم، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان ثالث من خلية الإعلام الأمني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان ثالث من خلية الإعلام الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).