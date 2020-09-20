فائق زيدان : على لجنة مكافحة الفساد التقييد بالقضايا التي يحيلها الكاظمي

2020/09/20 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، اهمية ان تتقيد لجنة مكافحة الفساد بالقضايا التي يحيلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى ان مذكرات القبض يجب ان تصدر وفقا للادلة القانونية المعروضة من اللجنة.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “رئيس مجلس القضاء […]

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