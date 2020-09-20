الاعلام الامني توجز نتائج مجموعة ممارسات امنية في نينوى والانبار

2020/09/20 | 13:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن مجموعة ممارسات امنية في نينوى والانبار.وقالت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “ القوات الأمنية المشتركة في قيادة عمليات نينوى، وخلال تفتيش وتطهير جزرة كنعوص ، تمكنت من العثور على ٣ أوكار ونفقين و٤ بنادق كلاشنكوف وسبطانة رشاشة متوسطة عيار 4,5 ملم ، كما القت القبض على ( ۸ ) مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات القاء قبض في القرى القريبة من الجزرة”.مضيفة انه “”وخلال قيام قوة من قيادة محور نینوی حشد شعبي باستطلاع القسم الشمالي من جزرة كنعوص الشمالية تعرضت الى إطلاق نار مباشر من قبل العناصر الإرهابية مما أدى الى استشهاد مقاتل من الحشد وجرح أخر”.وفي بيان اخر “شرعت قوات مشتركة في قيادة عمليات غرب نينوى ، بواجب تفتيش وتطهير قرى” الحرشانية والمناعية والياسة” التابعة الى ناحية ربيعة وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار فيها، وقد تمكنت من العثور على ٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع وعبوتين ناسفتين محلية الصنع وقذيفة مدفعية عيار 155 ملم و١٣ صاعقاً من مخلفات عصابات داعش الارهابي، حيث تم تفجيرها موضعيا”.وتابعت: “كما خرجت قوة اخرى بواجب تفتيش في مجمع الصكار وقرية تلول السلطان ومنطقة سبايا حروش التابعة الى قضاء البعاج ، وعثرت على قنبرة هاون عيار ۱۲۰ ملم وقنبرة هاون عيار 10 ملم، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.وفي الانبار “نفذت قيادة العمليات واجب تفتيش مناطق ( شمال الخط الدولي السريع جزيرة الخالدية البوز عیان ) وعثرت على ( أسطوانة أوكسجين معدة للتفجير ) حيث تم تفجيرها موضعيا من قبل مفرزة المعالجة”.وزادت: “كما خرجت قوة مشتركة بواجب في منطقة ال٥ كيلو في حي الزيتون بقضاء الرمادي ،وتمكنت خلاله من على مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.انتهى 25

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