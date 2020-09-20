“على بابا” تطلق كمبيوتر سحابي بحجم حافظة الجيب

2020/09/20 | 13:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أطلقت شركة “على بابا” الصينية العملاقة أول كمبيوتر سحابي لها بحجم حافظة الجيب، ليس له وحدة رئيسية أو وحدة معالجة مركزية وقرص صلب.ذكرت ذلك صحيفة “الشعب” الصينية، مشيرة إلى أن تشانغ جيان فنغ، رئيس شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، كشف عن أول كمبيوتر سحابي للشركة، يحمل اسم “ووينغ” وهو بحجم حافظة جيب، ويتم تشغيل جميع وظائف الحوسبة والتخزين له في السحابة.وأضافت: “بمجرد الاتصال بشاشة واحدة، يمكن للمستخدمين الدخول إلى سطح مكتب الكمبيوتر السحابي والوصول إلى مختلف التطبيقات والملفات”.ولفتت الصحيفة إلى أن الكمبيوتر الصيني الجديد “ووينغ” يمكنه توسيع قوته الحاسوبية في السحابة في أي وقت، كما يمكنه تلبية متطلبات الحوسبة عالية الأداء مثل عرض الرسوم المتحركة وتطوير البرامج، وتخزين جميع البيانات في السحابة.ويتمتع الكمبيوتر السحابي بنفس قدرات الحماية الأمنية مثل مركز بيانات لسحابة “علي بابا”.



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