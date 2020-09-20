نينوى.. “سكة حديد” تربط بين الموصل وتركيا لتخفيف زخم الطرق

2020/09/20 | 14:00 - المصدر: يس عراق

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بغداد : يس عراق

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الاحد، البدء خلال الايام المقبلة بأعمال مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل وتركيا.

وبحسب بيان حكومي اطلعت عليه “يس عراق”، فإن “الملاكات الهندسية والفنية المختصة وبالتعاون مع شركات اعمار هندسية تركية ستبدأ خلال ايام مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل والجمهورية التركية من اجل تخفيف الزخم الحاصل على الطرق”.

وأضاف البيان، أن “المشروع هو الاول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا”.

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