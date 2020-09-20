تسجيل 3097 اصابة جديدة بكورونا في ايران

2020/09/20 | 14:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الان 422140 والمتعافين 359570 والمتوفين 24301 شخص.





وقالت لاري اليوم الاحد في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3097 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 422140 شخصا من ضمنهم 3898 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 359570 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 183 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 24301 شخص.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 3 ملايين و 746 الفا و 629 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

Mohameed

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