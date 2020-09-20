بالوثيقة.. النزاهة النيابية تخاطب الكاظمي بـ4 ملاحظات

2020/09/20 | 14:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاطب عضو لجنة النزاهة النيابية سعد حسين، مكتب رئيس الوزراء بـ4 ملاحظات بشأن التعيينات الاخيرة ودستوريتها.mohameed شارك إذا أردت

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