الموانئ تعلن آخر مراحل الإنجاز في ميناء الفاو الكبير

2020/09/20 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال مدير قسم الاعلام في الشركة العامة لموانئ العراق، بهاء عريبي، اليوم الأحد، إن نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير وصلت إلى مراحل متقدمة، مبيناً أن وزارة النقل شكلت غرفة عمليات للإشراف على إسراع تنفيذ العقود.

وقال عريبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير، وصلت إلى مراحل متقدمة، وشبه انتهى إنجاز كاسر الأمواج الشرقي والغربي، مبينا أن، اتفاقية إنشاء الميناء تتضمن خمسة عقود كمرحلة أولى للميناء وخمسة أرصفة، وحفر قناة ملاحية، بالإضافة إلى الممر المائي الذي يربط ميناء القصر إلى الفاو عبر خور الزبير، والبنى التحتية ومشاريع أخرى".

وأضاف، أن "وزير النقل، ناصر الشبلي، زار موقع ميناء الفاو الكبير بشكل ميداني وأطلع على سير الأعمال وغرفة العمليات التي شكلت لمعالجة الصعوبات التي تواجه الاتفاق مع الشركة المنفذة وعن الحصول على الاقتراض لإكمال المشروع"، مؤكداً أن "الاقتراض أمر سيادي والحكومة من تحصل على القروض".

وقال وزير النقل ناصر الشبلي، في وقت سابق اليوم الأحد، إن ميناء الفاو سيتم إكماله بالاقتراض.

وذكر الشبلي في بيان، أن “مشروع ميناء الفاو الكبير سيتم إكماله عن طريق الاقتراض لآن الحكومة الحالية لا تمتلك الاموال”.

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