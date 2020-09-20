2020/09/20 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، بمنع حمايات القضاة، من التدخل بعمل المحامين في المؤسسات القضائية كافة.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى وتلقته (بغداد اليوم)، ان "المجلس عقد جلسته الثانية عشر المنعقدة عبر (الفيديو كونفرانس)، في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 20 /9 2020، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان".

واقر المجلس خلال الجلسة، بحسب البيان "نقل وانتداب عدد من القضاة حسب مقتضيات العمل، كما اقر ترقية عدد اخر من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام واعادة تشكيل بعض المحاكم حسب طلب رئاسات الاستئناف ومقتضيات العمل".

وناقش المجلس "الظاهرة السلبية المتكررة من بعض الحراس الشخصيين المكلفين بحماية القضاة وقيامهم بتجاوز واجباتهم الوظيفية بالتدخل في عمل المحامين".

ووجه المجلس القضاة ودائرة الحراسات القضائية بـ"معالجة هذه الملاحظة السلبية، والتأكيد على ان دور الحارس الشخصي هو أمن القاضي فقط ولا يجوز له تدقيق او اعطاء رأي بخصوص أي طلب يقدم سواء من المحامي او المواطن ومحاسبة كل من يخالف هذا التوجيه بانهاء عقده او نقله الى واجبات اخرى ليس لها مساس بعمل المحاكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء يتحدث عن ظاهرة تدخل حمايات القضاة بعمل المحامين ويوجه بمنعهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء يتحدث عن ظاهرة تدخل حمايات القضاة بعمل المحامين ويوجه بمنعهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).