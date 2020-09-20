مصدر حكومي في ديالى يحذر من موجة نزوح لاهالي قرى المخيسة بعد الاستهداف المتكرر للنقاط الامنية

2020/09/20 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / حذر مصدر حكومي في ديالى من موجة نزوح جديدة لاهالي لاهالي قرية زراعية ضمن حوض الوقف بعد عودة نشاط خلايا داعش الى المنطقة .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان اهالي قرى المخيسة ابو كرمة وشيخي باطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة في حالة قلق بعد عودة نشاط داعش واستهداف النفاط الامنية المرابطة في المنطقة .واضاف ان موجة نزوح الاهالي قد تحدث في اي لحظة في ظل الخروقات الامنية .



لافتا الى ان الاوضع في حوض الوقف بحاجة الى وقفة جادة من قبل القوات الامنية وايقاف عمليات الاستهداف المتكررة .



داعيا الى تنفيذ عمليات تطهير البساتين من العبوات والمقذوفات الحربية من اجل عودة المزارعين الى ممارسة مهنة الزراعة /انتهى

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