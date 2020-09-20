كتلة الإتحاد الإسلامي : مساعي مساءلة رئيس حكومة الاقليم ونائبه تواجه عراقيل

2020/09/20 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني أن مساعي كتلته مع كتل أخرى لاستدعاء رئيس الحكومة ونائبه للمساءلة تواجه عراقيل.وقال شيركو جودت رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في الإقليم تحتم على كتلة الإتحاد الإسلامي وكتل المعارضة الأخرى، استدعاء رئيس الإقليم ونائبه بالإضافة الى وزير المالية للمساءلة وتوجيه الأسئلة إليهما بهذا الخصوص، مضيفا إنه قد تم جمع التواقيع للمساءلة لكن كتل المعارضة لم تتمكن من استكمال المطلوب قانونا.وأوضح جودت أن مساعي المساءلة تواجه عراقيل لامتناع بعض الأعضاء رغم تأييدهم لهذا الأمر في السابق.وطالب أعضاء في البرلمان الكردستاني باستدعاء رئيس حكومة الإقليم ونائبه ووزير المالية للبرلمان، بهدف الاستفهام حول أسباب استقطاع نسبة من رواتب الموظفين وتأخر صرفها، بالاضافة الى تردي الاوضاع المعيشية للموطنين عموما./إنتهى

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