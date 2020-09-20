فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء يسلم الوجبة الاولى من هويات النقابة لخريجي كليات الاعلام

2020/09/20 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / نينا / قام فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاء المقدسة بتسليم الوجبة الاولى من هويات النقابة لخريجي كليات الاعلام .وقال رئيس الفرع الزميل توفيق الحبالي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الفرع سلم 92 هوية صادرة من نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام للذين تم ترويج معاملات انتمائهم للنقابة من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في الاعلام .واضاف بان هناك وجبة ثانية تضم 73 هوية في طور الاصدار سيتم تسليمها للمستحقين حال ورودها للفرع .واوضح ان الفرع مستمر في ترويج معاملات الانتماء لخريجي الاعلام بحسب توجيهات نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي .



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