جون رولز، فيلسوف بين الاقتصاديين - زهير الخويلدي

2020/09/20 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة "يجب على الفلاسفة السياسيين من الآن فصاعدًا إما العمل ضمن نظرية رولز، أو شرح سبب عدم قيامهم بذلك"، روبرت نوزيك"كان الاقتصاديون من بين أول من استجاب لعمل جون رولز.



دفعت اعتراضاتهم بفيلسوف العدالة إلى إعادة النظر في طموحه: التوصل إلى نظرية تنافس النفعية.



من الممكن اليوم، بعد فوات الأوان، والعديد من الأبحاث التي أجريت على جون رولز، أن نسترجع الرحلة الفكرية لهذا الفيلسوف الأمريكي ......





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