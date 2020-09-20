شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]9 - إبراهيم جركس

2020/09/20 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس ديباجة زرادشت[9] نام زرادشت طويلاً، ولم يمُرّ على وجهه نور الفجر فقط، بل وضياء الضحى أيضاً.



لكنّ عيناه انفتَحَتا أخيراً، مندهشاً نظر زرادشت إلى الغاب من حوله محدّقاً في السكون، مندهشاً نظر في دخيلة نفسه.



ثمّ نهض بسرعةٍ مثل بحّارٍ تَراءَت له اليابسة فجأةً، وأطلَقَ صيحة فَرَح، إذ رأى حقيقةً جديدة.



وهكذا خاطب قلبه:((لقد أُنيرَت بصيرتي: إنني بحاجة إلى رِفاق، وإلى أحياء _لا أمواتاً وجُثَثاً أُج ......





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