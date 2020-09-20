الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم إمكانية واشنطن الشروع بإعادة العقوبات على إيران

2020/09/20 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الأوروبي عدم إمكانية الولايات المتحدة الأميركية الشروع في عملية إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في تصريح إن واشنطن لا يمكن اعتبارها طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة في الاتفاق النووي بعد انسحابها من الاتفاق عام ألفين وثمانية عشر ولا يمكنها الشروع في عملية إعادة عقوبات الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن، وبناء على ذلك يستمر تطبيق الالتزام برفع العقوبات وفقا لخطة العمل الشاملة، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أية خطوات تصعيدية، والاستمرار وفق خطة العمل المشتركة.

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