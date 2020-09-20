2020/09/20 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن العثور على 3 صواريخ ضد الدروع وعبوتين ناسفتين، خلال عملية أمنية غربي محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني، نسخة منه: إن “قوات مشتركة في قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت بواجب تفتيش وتطهير في قرى الحرشانية والمناعية والياسة، التابعة إلى ناحية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني: العثور على صواريخ وعبوات ناسفة في عملية امنية في نينوى المركز الخبري الوطني.

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