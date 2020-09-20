أشباح من عزلة كورونا - فرات المحسن

2020/09/20 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن كان الليل بهيما، لا نجوم في السماء، واختفى القمر كليا، حفيف الأشجار مع الريح العاتية يحدث جلبة مرعبة تطرق بقوة سطح ونوافذ الدار.



البث التلفزيوني انقطع كليا، فلجأت لجهاز المذياع لسماع الموسيقى عبر بث موجة FM ، تزجيه للوقت وأبعاد للسأم والضيق الذي يعتمر قلبي منذ ما قبل أسبوع، فالوحدة لها ثقلها القاتل وأفكارها تأتي مع سلسلة من المتاعب لتتراكم مع الوقت بحدة ولؤم.



ويزيدها سوءا الحجر التي فرضته السلطات ......





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