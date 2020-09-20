زمن موناليزا الحزينة: الفصل السابع/ 3 - دلور ميقري

2020/09/20 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري على عكس شقيقه الأصغر، " نور الدين "، الناشط في الحقل السياسي القومي في العاصمة، كان الدكتور نافذ.



فقد آثر الاستقرار في الجزيرة، لخدمة أبناء جلدته من خلال عيادة كانت تعالج فقراءهم مجاناً في غالب الأحيان.



لكن تعرّفَه على السيّد صالح لم يكن من باب العيادة، وإنما في سهرةٍ جمعته مع ملّاكين من المنطقة وذلك في أحد النوادي بمدينة القامشلي.



إذاك، انتبه لإفراط الوجيه الدمشقيّ بشرب الخمر، فشاء سؤاله عما لو ك ......





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