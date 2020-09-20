مزاد العملة : البنك المركزي يبيع اكثر من 202 مليون دولار

2020/09/20 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 202 مليون دولار .وبينت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاحد ، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 35 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 3 ملايين وسبعة مليون […]

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