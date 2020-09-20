بالوثيقة : كتلة صادقون توجه اربعة اسئلة لمكتب رئيس الوزراء وتطالب بالاجابة خلال 15 يوم

2020/09/20 | 14:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجهت كتلة صادقون النيابية ، كتاب الى مكتب رئيس الوزراء تتسائل فيه عن اربعة نقاط مؤكدين على ضرورة الاجابة خلال مدة اقصاها 15 يوم من تاريخ ارسال الكتاب “.

وبحسب الكتاب فأن كتلة صادقون النيابية تتسأل عن”.

1- سبب تغيير عنوان المخاطبة الرسمي من مكتب رئيس مجلس الوزراء الى مكتب رئيس الوزراء رغم اعتماد الاول بدستور جمهورية العراق؟

2- ماهو عدد الاوامر الادارية الصادرة بتكليف شاغلي المناصب؟

3- ماهي اسباب عدم توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء على الاوامر الديوانية الخاصة بالتعيين وهل يوجد تخويل لمدير المكتب من عدمه؟

4-ما السند الدستوري باصدار اوامر التكليف وعدم قيامكم باجراءات التعيين اصولياً وارسال الاسماء الى البرلمان؟.

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