أين تقف فلسطين في خضمّ حملة التطبيع الأخيرة مع إسرائيل؟

2020/09/20 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي صحفي فلسطيني عبّر الكثير من السياسيّين والمحلّلين العرب عن موقفهم من المستجدّات السياسيّة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.ذاك وأنّه لا يخفى على أحد تقريبًا حملة التطبيع العلنيّة التي بدأتها الإمارات واسترسلت معها السعودية، وها هي البحريْن اليوم تواصل المسار ذاته وتعلن عن اتفاقيّة سلام مع الكيان المحتل “إسرائيل”.ودعا سياسيّون عرب […]

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