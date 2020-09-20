تعرض قوات الحشد الشعبي لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش في محافظة نينوى

2020/09/20 | 14:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تعرض قوات الحشد الشعبي في محافظة نينوى إلى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش. وقالت الخلية في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، إن "القوات الأمنية المشتركة في قيادة عمليات نينوى، تمكنت خلال تفتيش وتطهير جزرة كنعوص، من العثور على ٣ أوكار ونفقين و٤ بنادق كلاشنكوف وسبطانة رشاشة متوسطة عيار 4,5 ملم". واضاف، "كما القت القوات المنفذة للواجب، القبض على ۸ مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات القاء قبض في القرى القريبة من الجزرة". ولفت، إلى أنه "خلال قيام قوة من قيادة محور نینوی حشد شعبي باستطلاع القسم الشمالي من جزرة كنعوص الشمالية تعرضت الى إطلاق نار مباشر من قبل العناصر الإرهابية مما أدى الى استشهاد مقاتل من الحشد وجرح آخر". موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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