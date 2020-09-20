دعوات التظاهر ضد السيسي.. الأمن المصري يستنفر وينتشر في شوارع القاهرة

2020/09/20 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد شوارع وميادين القاهرة تواجد أمنيا كثيفا حيث تنتشر قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب ومركبات مصفحة، في استنفار أمني بعد دعوات للتظاهر أطلقها رجل الأعمال المصري، محمد علي، وفق مراسل الحرة في القاهرة.

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