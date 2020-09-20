2020/09/20 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – حققت اسعار النفط مكاسب أسبوعية هي الأقوى منذ يونيو حزيران الماضي، إذ شهدت صعود قوي على مدار جلسات الأسبوع الماضي وذلك بعد أن ضغطت السعودية على حلفاء للالتزام بحصص الإنتاج وتقليص الإعصار سالي للإنتاج وتوقع بنوك من بينها غولدمان ساكس عجزا في الإمدادات.الخام الأميركي الخفيف سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يحقق أفضل مكاسب أسبوعية منذ شهر يونيو الماضي المركز الخبري الوطني.

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