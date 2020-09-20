بالوثائق..

2020/09/20 | 15:03 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} تزامنا مع بدء حملة الاعتقالات في العراق لمكافحة الفساد تحت مظلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يبدو لافتا التغيرات التي حدثت في مناصب رفيعة بينها منصب محافظ المركزي العراقي علي العلاق وتعيين مصطفى غالب خلفاً له.





وفي تحقيق استقصائي بالتعاون مع مصادر عراقية، كشف عن "شبكة كبيرة من رجال الأعمال و المصارف العراقية التي تستحوذ على ما يسمى بنافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي".

ليتبين، وبالوثائق أنها شركات وهمية تابعة لأشخاص عراقيين تحصل على الدولارات المدعومة من المركزي العراقي بحجة استيراد السلع والبضائع للعراق.

وتصف المصادر "نافذة مزاد العملة" في بغداد على أنها بوابة الفساد، حيث يقوم عادة البنك المركزي العراقي بعد استحصاله على إيرادات النفط ببيع الدولارات للمصارف الأهلية العراقية التي بدورها تبيعها للشركات العراقية بموجب طلبات لاستيراد سلع و بضائع.

وجزء من طلبات الاستيراد "وهمية ومزورة" أيّ أنه يتم بيع الدولار بأسعار مدعومة للمصارف بواسطة "مزاد العملة"، دون وجود بضائع يتم استيرادها بالمقابل، ليتم تحويل هذه الأموال لشركات صرافة بعضها مرتبطة بعابات داعش الارهابية، رغم أنها تعرضت لعقوبات أميركية ودولية.

بالإضافة إلى ذلك، فهذا الأمر يعتبر مخالفة لقانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة العام 2015 الذي حدد مبيعات البنك المركزي العراقي بـ 75 مليون دولار يومياً، أما اليوم فيتراوح المبلغ كمتوسط بين 150 - 200 مليون دولار أي قرابة 3 أضعاف المبلغ المقدر المحدد بالقانون، وهذا ما تظهره نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية التي ينشرها "المركزي" على موقعه الرسمي.

اللافت هنا، أن المحكمة الاتحادية ألغت فيما بعد 8 فقرات من الموازنة المالية للعام 2015 بما فيها المادة 50 الخاصة بتحديد سقف لمبيعات البنك المركزي وهو ما تعرض لانتقادات شديدة آنذاك من أعضاء في اللجنة المالية.

فقد اعتبرت عضوة اللجنة ماجدة التميمي، أن القرار يعد "ضربة لجهود مكافحة الفساد" في دوائر الحكومة آنذاك أيّ في العام 2015.

ولدى التدقيق في المصارف الخاصة التي تحصل على الدولارات المدعومة لتسلمها للتجار العراقيين، تقول المصادر أن قرابة نصف البنوك التي تشارك في نافذة بيع العملة الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي تعود لشخصيات مقربة من شخصيات سياسية، وهذا ما يدر عليها أرباحا طائلة.

وتظهر إحدى الوثائق، التي أعدها رئيس اللجنة المالية في البرلمان الراحل أحمد الجلبي، كيف قام مصرف {الهدى} الذي يملكه {ح.



م}، في الفترة ما بين 2012 – 2015 بشراء ما قيمته 6.5 مليار دولار لصالح 3 شركات للتحويل المالي.

وللعلم هنا، أنه مؤخرا طالب مجلس القضاء الأعلى/ محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، في 8 -8- 2019 برفع الحصانة عن {ح.م} بجريمة الاستيلاء على أموال في قضية أخرى.

وتبيّن لاحقاً من خلال الوثائق أن شركة المهج للتحويل المالي كانت قد تعاملت مع شركة الراوي للصرافة لتحويل مبالغ لا تقل عن 547 مليون دولار خلال سنة 2014 فقط، وفق الجلبي.

المفاجأة الكبرى هي أن شركة الراوي للصرافة تعرضت لعقوبات في أبريل نيسان 2019 من قبل وزارة الخزانة الأميركية وذلك على خلفية تمويلها للإرهاب.

وبحسب ما جاء في تقرير وزارة الخزانة الأميركية، يشكل الأفراد الستة، الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء القوام الرئيس لما يعرف باسم "شبكة الراوي"، وهم مشتاق طالب زغير الراوي، المواطن العراقي المقيم في بلجيكا، والذي يقود عمليات الشبكة في تركيا والعراق، بالإضافة إلى نجله واثنين من إخوته، مع اثنين آخرين من أقاربه.

ويشير بيان وزارة الخزانة الأميركية أنه اعتبارًا من تشرين الثاني 2017، أشرف مشتاق الراوي على تحويل أموال لداعش باستخدام شبكة الحوالات عبر العراق وتركيا حيث تم دفع رواتب الدواعش في سوريا.

بدوره نفى المركزي العراقي أيّ علاقة بين شركة المهج للتحويل المالي وشركة الراوي للصرافة، ليأتي الرد سريعا من اللجنة المالية في مجلس النواب مبيّنة كشف حسابات لتحويلات مصرفية تمت بين المهج والراوي، كما تنبيّن المستندات أدناه.

بل أكثر من ذلك حيث أظهرت وثيقة، صادرة عن وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات، أن قرابة نصف المبالغ التي تم بيعها من نافذ بيع العملة الاجنبية خلال خلال الفترة من 1/1/2014 لغاية 28/2/2015 لم يتم تحديد الجهات التي حصلت عليها حيث أن 29 شركة من أصل 32 أخرى هي غير مسجلة في سجل الشركات.

ومنذ سبتمبر أيلول 2016، كان الاتحاد الأوروبي قد وضع العراق على قائمة الدول عالية المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال و تمويل الإرهاب، و حتى عندما طلبت الخارجية العراقية أن يرفع اسم العراق من هذه القائمة رفض الاتحاد الاوروبي هذا الطلب، مبيناً أنه قد يفعل ذلك في شهر أكتوبر تشرين الأول، ولكن يجب أن يحقق العراق كل المعايير اللازمة لينضم إلى هذه الدول.

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