2020/09/20 | 15:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. إفتتاح أبواب مرآب النهضة الكبير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. إفتتاح أبواب مرآب النهضة الكبير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).