نائب:التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيتم قريبا

2020/09/20 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاحد، ان مجلس النواب سيصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الايام المقبلة.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكتل السياسية جميعها اتفقت على تمرير التعديل لقانون المحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “جميع الاشكاليت قد حلت ولا يوجد معرقل لتمرير التعديل”.

واضاف ان “مجلس النواب سيعرض التعديل للقراءة الثانية والتصويت خلال الايام المقبلة”.

ووصف عضو مجلس النواب علي البديري، امس السبت، جلسة اليوم بـ”غير المجدية” لعدم تضمنها القوانين المهمة المتعلقة بالشارع العراقي.



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