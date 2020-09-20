الامانة تنفذ حملات تعفير في مناطق مختلفة من العاصمة

2020/09/20 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن تنفيذها اكثر من ١٣٠ حملة تعفير جديدة في مختلف مناطق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “دائرة الوحدات الانتاجية احدى تشكيلاتها نفذت اكثر من (١٣٠) حملة تعفير جديدة شملت (١٢) مستشفى و (٦) مؤسسات حكومية” .

واضافت الامانة، ان “التعفير شمل (٢٤) منطقة سكنية بجانب الرصافة كان اخرها منطقتي حي اور والشعب و(٢٠) منطقة سكنية بجانب الكرخ من العاصمة وكذلك تعفير دور العبادة والحسينيات والمواكب الحسينية في شهر محرم الحرام ونصب اجهزة تعفير في عدد من المؤسسات بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

واكدت، انها “مستمرة بتنفيذ تلك الحملات باستعمال آلياتها المصنعة من قبلها وبناءً على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لتشمل عدداً من المحلات السكنية والمؤسسات الحكومية”.

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