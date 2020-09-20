2020/09/20 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

395 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

شدد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اهمية عرض نتائج اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة على الرأي العام، لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص الذين لم تتخذ بحقهم مثل هذه الاجراءات.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان له، اليوم (20 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة الفريق احمد ابو رغيف وناقش معه سبل العمل المشترك بين اللجنة والهيئة القضائية المختصة بنظر قضايا تلك اللجنة".

واضاف أن "رئيس المجلس شدد على اهمية ان تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها رئيس الوزراء على اللجنة استنادا الى الامر الديواني المتضمن تشكيل اللجنة"، لافتا الى ضرورة ان "تعرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل اليها اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر اعمالها لاصدار مذكرات قبض او توقيف حسب الادلة القانونية المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية".

واكد رئيس المجلس على "ضرورة التركيز على اعادة اموال الدولة ووضع ذلك ضمن اولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الاداري والمالي وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقية على الراي العام لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص الذين لم تتخذ بحقهم مثل هذه الاجراءات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يؤكد ضرورة عرض نتائج اللجنة التحقيقية على الرأي العام) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يؤكد ضرورة عرض نتائج اللجنة التحقيقية على الرأي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).